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Кабмин официально ввел COVID-сертификаты в Украине: Подробности

01 июля 2021, 21:16

Кабмин официально ввел COVID-сертификаты в Украине: Подробности

Кабинет министров Украины опубликовал постановление от 29 июня 2021 года № 677 о введении COVID-сертификатов. Документ регулирует формирование в Украине сертификатов международного и внутреннего образца, а также применение иностранных сертификатов, выданных за рубежом.

Международный COVID-сертификат (UA COVID Сertificate) – это выданный в Украине и предназначенный для использования за пределами Украины сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или выздоровление от коронавируса.

Внутренний COVID-сертификат Украины – содержит те же ключевые данные, но он предназначен для использования на территории Украины.

COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении «Дія». Цифровые COVID-сертификаты и их бумажные копии имеют одинаковую юридическую силу.

Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Международный сертификат украинского образца будет содержать такие данные:

1) фамилия, имя владельца на украинском языке и латинскими буквами;
2) дата рождения владельца;
3) информация о болезни;
4) данные о: вакцинации от COVID-19, отрицательном результате тестирования на COVID-19, выздоровлении от коронавируса;
5) уникальный номер сертификата;
6) срок действия сертификата;
7) государство, выдавшее сертификат;
8) информация об уполномоченном учреждении.

Во внутреннем сертификате для использования на территории Украины будут указаны:

1) фамилия, имя владельца на украинском языке;
2) дата рождения владельца;
3) уникальный номер сертификата;
4) дата окончания срока действия сертификата.

Кроме того, для внутреннего сертификата в мобильном приложении «Дія» будет отображаться фотография его владельца из Единого государственного демографического реестра.

Сроки действия сертификатов разные. 

Сертификат, который будет подтверждать завершение курса вакцинации от коронавируса, будет действовать в течение 180 суток с момента введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации.

Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 суток от даты забора материалов, которые дали положительный результат тестирования на COVID-19.

Сертификат с подтверждением негативного ПЦР-теста на коронавирус будет действовать 72 часа начиная от часа забора материалов.

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