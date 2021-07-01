Кабмин официально ввел COVID-сертификаты в Украине: Подробности

Кабинет министров Украины опубликовал постановление от 29 июня 2021 года № 677 о введении COVID-сертификатов. Документ регулирует формирование в Украине сертификатов международного и внутреннего образца, а также применение иностранных сертификатов, выданных за рубежом.



Международный COVID-сертификат (UA COVID Сertificate) – это выданный в Украине и предназначенный для использования за пределами Украины сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или выздоровление от коронавируса.



Внутренний COVID-сертификат Украины – содержит те же ключевые данные, но он предназначен для использования на территории Украины.



COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении «Дія». Цифровые COVID-сертификаты и их бумажные копии имеют одинаковую юридическую силу.



Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.



Международный сертификат украинского образца будет содержать такие данные:



1) фамилия, имя владельца на украинском языке и латинскими буквами;

2) дата рождения владельца;

3) информация о болезни;

4) данные о: вакцинации от COVID-19, отрицательном результате тестирования на COVID-19, выздоровлении от коронавируса;

5) уникальный номер сертификата;

6) срок действия сертификата;

7) государство, выдавшее сертификат;

8) информация об уполномоченном учреждении.



Во внутреннем сертификате для использования на территории Украины будут указаны:



1) фамилия, имя владельца на украинском языке;

2) дата рождения владельца;

3) уникальный номер сертификата;

4) дата окончания срока действия сертификата.



Кроме того, для внутреннего сертификата в мобильном приложении «Дія» будет отображаться фотография его владельца из Единого государственного демографического реестра.



Сроки действия сертификатов разные.



Сертификат, который будет подтверждать завершение курса вакцинации от коронавируса, будет действовать в течение 180 суток с момента введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации.



Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 суток от даты забора материалов, которые дали положительный результат тестирования на COVID-19.



Сертификат с подтверждением негативного ПЦР-теста на коронавирус будет действовать 72 часа начиная от часа забора материалов.