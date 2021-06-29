В Украине запускают бета-тестирование COVID-сертификатов

Министерство цифровой трансформации с 1 июля начнет бета-тестирования COVID-сертификатов в мобильном приложении «Дія». Зарегистрироваться на тестирование могут те, кто получил две прививки вакциной против коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По его словам, документ в «Дії» будет подтверждать статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Его действительность можно будет проверить через QR-код.



Позже COVID-сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или если человек недавно переболел.



Регистрация на бета-тестирование происходит на сайте «Дія». Для того, чтобы зарегистрироваться нужно указать личные данные (фамилия, имя и телефон), а также указать операционную платформу телефона и почту, за которой закреплен аккаунт в AppStore или Google Play.



Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

В Украине планируют до 1 июля запустить внутренние паспорта вакцинации или «ковидные» сертификаты, которые будут содержать данные о вакцинации, негативные ПЦР-тесты или наличие антител. Этот сертификат можно будет использовать, в частности, для путешествий между странами.