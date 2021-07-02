На Донетчине командира подразделения «ДНР» приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил 45-летнего жителя временно оккупированной Горловки, который являлся командиром одного из подразделений незаконных вооруженных формирований «ДНР», к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года правонарушитель находился в составе НВФ РФ на должностях "разведчика" 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" и "стрелка" 1-го батальона территориальной обороны "ДНР". В 2020 году злоумышленник занял пост так называемого командира 3-го отделения 1-го механизированного взвода механизированной роты 1-го батальона территориальной обороны "минобороны ДНР"», – говорится в сообщении.



В материалах дела отмечается, что находясь на указанных должностях, обвиняемый осуществлял наблюдение за позициями украинских военных возле города Торецк и пгт. Верхнеторецкое и принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО / ООС на территории Донецкой области.



«9 мая 2021 года во время проведения контртеррористических мероприятий боевика задержали возле пгт. Новгородское города Торецка. У него изъяли военный билет НВФ так называемой "ДНР", удостоверение участника общественной организации "Ветераны Новороссии" и военную форму», – сообщили в прокуратуре.



Мужчина признан виновным в совершении умышленных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).