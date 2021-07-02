Евро-2020: На Донетчине обустраивают несколько фан-зон к матчу Украина – Англия

В субботу, 3 июля, состоится матч Украина – Англия в рамках чемпионата Евро-2020. В Мариуполе, Краматорске и Покровске болельщики футбола смогут посмотреть игру на больших экранах под открытым небом.



В Мариуполе фан-зона, рассчитанная на тысячу человек, разместится на площади Свободы. Там устанавливают экран размером 35 кв. м.



Начальник управления молодежи и спорта горсовета Алексей Казанцев рассказал PR.UA, как будет организована фан-зона.



«Экран установят напротив стационарных ступеней, то есть в сторону МГУ, чтобы болельщики могли следить за игрой. Экран размером 7х5 метров поставят на двухметровом возвышении, что будет волне удобно и для стоящих на площади. Мероприятие бесплатное, любой желающий может занять себе место, как на трибуне, так и на самой площади. В целом следить за решающим матчем смогут до одной тысячи человек», – отметил Казанцев.



По его словам, в субботу движение городского общественного транспорта собираются усилить в период с 22:00 до 01:00. Также о мероприятии уведомлена полиция – фан-зону будут патрулировать правоохранители.



В Краматорске фан-зону обустроили в парке Пушкина, на территории летнего кинотеатра.



В Покровске трансляцию матча Украина – Англия можно будет увидеть на большом экране в зеленой зоне парка «Юбилейный».



Вход в фан-зоны свободный.



Поединок между сборными Украины и Англии в рамках четвертьфинала Евро-2020 состоится 3 июля, начало в 22:00.