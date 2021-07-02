Шахты шести госпредприятий на Донбассе отключат от электроэнергии

Донецкий филиал ГП «Региональные электрические сети» с 5 июля отключит от электроэнергии целый ряд шахт в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В своих действиях поставщик ссылается на действующие нормативно-правовые акты.



На Донетчине из-за долгов за потребленную электроэнергию отключат шахты ГП «Мирноградуголь», ГП «Угольная компания "Краснолиманская"», ГП «Торецкуголь», ГП «Селидовуголь». На Луганщине – предприятия АО «Лисичанскуголь» и ГП «Первомайскуголь».



Кроме того, у трех предприятий-должников отсутствуют договора на распределение электроэнергии.



По данным ГП «Региональные электрические сети», на 1 июня 2021 года общая задолженность государственных угольных предприятий составляет 8,3 млрд грн. Из них 0,2 млрд грн – доля ГПВД «Укринтерэнерго».

Читайте также: Шахтоуправление в Донецкой области отключают от электроэнергии