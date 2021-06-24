Шахтоуправление в Донецкой области отключают от электроэнергии

Государственное шахтоуправление «Южнодонбасское №1» в Донецкой области будет отключено от электроснабжения. С таким требованием выступил поставщик электроэнергии «Укринтерэнерго».



Причиной отключения поставщик называет задолженность по оплате за электроэнергию за предыдущие периоды поставки. Как сообщает компания-оператор «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», на шахтоуправлении будут отключены в том числе водоотлив и вентиляция.



«Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика — прямое нарушение Закона Украины "О рынке электрической энергии" и Правил пользования розничного рынка электроэнергии», — подчеркивают в ДТЭК.



В компании добавили, что шахта получит электроснабжение только после соответствующего разрешения от поставщика.



В состав шахтоуправления входят три шахты: «Южнодонбасская № 1», им. Челюскинцев и шахта № 4-21.



Ранее нардеп, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что причиной отключения госшахт от электричества являются долги перед поставщиками.