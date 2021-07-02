Беларусь полностью закрывает границу с Украиной – Лукашенко

Беларусь полностью закроет границу с Украиной. Об этом заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны Александр Лукашенко, передает «Белта».



Он утверждает, что это связано с контрабандой оружия.



«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», – сказал Лукашенко.



В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

С 26 мая закрыто авиасообщение между Украиной и Беларусью. Украина закрыла свое авиапространство для самолетов из Беларуси после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Власти Беларуси в ответ запретили принимать самолеты из Украины.