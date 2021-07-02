Минздрав сообщил о смерти вакцинированного в Винницкой области

В Винницкой области в пятницу вечером умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.



Минздрав информирует, что прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45.



«В течение одного часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не зафиксировано. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении.



У остальных людей, получивших прививку из этого флакона вакцины, проблем со здоровьем не обнаружили.



«Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19», — отметили в ведомстве.



Этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики департамента здравоохранения Винницкой области.