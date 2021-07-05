На Донбассе убит один украинский военный, еще трое ранены

Незаконные вооруженные формирования сегодня в очередной раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате погиб один и ранены трое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Обстрел произошел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».



«Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», – говорится в сообщении.



На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.