«ДНР» отчиталась о запуске автобусов по «международным маршрутам» в ОРЛО

На подконтрольной группировке «ДНР» территории с 5 июля возобновлено движение автобусов в направлении подконтрольной «ЛНР» территории. Об этом сообщает «министерство транспорта ДНР».
В сообщении эти автобусные маршруты называют «международными»:
19 июня «ДНР» возобновила пропуск через «границу» с подконтрольной «ЛНР» территорией. Это произошло после того, как «ЛНР» ужесточила правила выезда на подконтрольную Украине территорию. В Донецке опасались, что местные жители будут ездить на свободную часть Донбасса транзитом через Луганск.