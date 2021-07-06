«ДНР» отчиталась о запуске автобусов по «международным маршрутам» в ОРЛО

На подконтрольной группировке «ДНР» территории с 5 июля возобновлено движение автобусов в направлении подконтрольной «ЛНР» территории. Об этом сообщает «министерство транспорта ДНР».



В сообщении эти автобусные маршруты называют «международными»:

«Донецк (АВ Южный) — Первомайск (АС)» временем отправления из Донецка в 13:45, из Первомайска в 06:00 ежедневно;

«Донецк (АВ Южный) — Ровеньки (АС)» временем отправления из Донецка в 12:20, из Ровеньков в 05:45 ежедневно;

«Донецк (АВ Южный) — Свердловск (АС)» временем отправления из Донецка в 12:35 и 15:00, из Свердловска (согласно решению Верховной Рады, город называется Должанск) в 04:45 и 08:40 ежедневно.

19 июня «ДНР» возобновила пропуск через «границу» с подконтрольной «ЛНР» территорией. Это произошло после того, как «ЛНР» ужесточила правила выезда на подконтрольную Украине территорию. В Донецке опасались, что местные жители будут ездить на свободную часть Донбасса транзитом через Луганск.