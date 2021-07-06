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Коронавирус на Донетчине: 22 новых случая за сутки

06 июля 2021, 10:16

Коронавирус на Донетчине: 22 новых случая за сутки

В Донецкой области за понедельник, 5 июля, выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений болезни умер один пациент.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 756 случаев коронавирусной болезни. Из них 88 029 человек выздоровели, а 2 363 умерли.

Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 725 человек, вторую дозу – 986 человек. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 81 403 человека, а второй – 35 840.

За понедельник, 5 июля, в Украине выявили 541 случай заражения коронавирусом, что на 297 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 086 человек, а 20 умерли.

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