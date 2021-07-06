В Украине за сутки коронавирус выявили у 541 человека

За понедельник, 5 июля, в Украине выявили 541 случай заражения коронавирусом, что на 297 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 086 человек, а 20 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 238 364 человек. Из них выздоровели 2 172 687 пациентов, а 52 504 человека умерли.



Вчера провели 40 517 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25), Днепропетровской (24) и Донецкой (22) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.