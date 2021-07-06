Мариуполь снова заливает, вода в Азовском море поднялась почти на метр

В Мариуполе снова бушует непогода. Фото: MRPL.CITY

В Мариуполе сегодня опять идет проливной дождь, затоплены участки дорог, подтоплены дома и огороды. Штормовым ветром местами сломаны ветки деревьев и оборваны электропровода, передает MRPL.CITY.



Руководитель городской спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай рассказал, что в прибрежных поселках сейчас возможен подъем уровня грунтовых вод. По его словам, из-за обильных осадков уровень моря поднялся почти на метр. Кроме того, там бушует шторм – южный ветер достигает 15 – 17 м/с.



Для предотвращения подтоплений три группы спасателей проводят мониторинг тюбингов и выпусков дренажных вод в море в нескольких местах.



«Откачиваем воду на Большой Морской – подтапливает двор в районе порта. Это низшая точка в этом районе. Обстановка на контроле», – отметил Александр Татай.

Спасатели откачивают воду

Жители Мариуполя сообщают, что стихия оборвала провода в центре города, водой подтоплены частные дома.



Порывами ветра на ул. Архитектора Нильсена в центре Мариуполя повалило дерево на пешеходную зону, его распилили и убрали сотрудники ГСЧС.