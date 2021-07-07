У Зеленского готовы дойти и до плана «Я» по Донбассу, если потребуется

Украинская власть в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе продолжает действовать по первому варианту, который предусматривает политико-дипломатический путь. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «24 каналу».



Он напомнил, что в декабре 2019 года на заседании СНБО были определены 5 вариантов возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



При этом Данилов подчеркнул, что если власть увидит, что политико-дипломатический путь не срабатывает, то будут применяться другие планы.



«Поверьте, у Владимира Александровича [Зеленского] там полный алфавит. Если надо будет дойти до "Я", то мы и до "Я" дойдем», — сказал Секретарь СНБО, отвечая на вопрос вопрос, есть ли у президента план «Б» по Донбассу.



Он подчеркнул, что обязательства, которые брала на себя украинские сторона на саммите Нормандского формата в декабре 2019 года в Париже, выполнены полностью. В то же время, как считает секретарь СНБО, российская сторона не выполнила ничего.



Говоря о диалоге Зеленского с президентом России Владимиром Путиным Данилов отметил, что им следует встретиться, чтобы понимать позиции друг друга.