В Киеве мужчина ранил двух человек из ружья. Началась спецоперация

Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева, в результате чего были ранены полицейский и гражданский. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



По предварительной информации, работники патрульной полиции выехали на вызов из-за конфликта в квартире на Голосеевском проспекте. На месте происшествия владелец жилья выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.



Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина - ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире.



Сейчас в столице введена специальная полицейская операция для задержания злоумышленника. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.