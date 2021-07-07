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На Донетчине компенсации за разрушенное в боях жилье предоставили 153 пострадавшим

07 июля 2021, 14:39

На Донетчине компенсации за разрушенное в боях жилье предоставили 153 пострадавшим

В Донецкой области за 2020-2021 годы предоставили компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье 153 пострадавшим. Общая сумма составила 39,7 млн грн. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба ОГА.

Областная комиссия по предоставлению таких компенсаций сегодня подвела промежуточные итоги работы.

«За 2020 – 2021 годы проведено 19 заседаний комиссии, на которых принято решение предоставить денежную компенсацию за разрушенное жилье 153 пострадавшим лицам на общую сумму 39,7 миллиона гривен. Важно, что 96 человек уже получили средства на свои карточные счета на общую сумму 24,7 миллиона», – сказал Вадим Филашкин.

По его словам, некоторые из получивших компенсацию, уже приобрели свое жилье.

«Очень приятно, когда люди остаются в своих городах. Так, жители Широкино покупают дома возле Мариуполя, жители Авдеевки – в Авдеевке и т.д.», – отметил замглавы ОГА.

Филашкин подчеркнул, что на следующем заседании областной комиссии будет рассмотрено более 40 заявок. Всего до конца 2021 года органам местного самоуправления поставлена задача собрать от пострадавших людей как можно больше пакетов документов для того, чтобы большее количество жителей области могли приобрести себе новое жилье.

2 сентября 2020 года Кабмин принял постановление №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».

Компенсацию за разрушенное жилье могут получить его владельцы, максимальная сумма составляет 300 тысяч гривен.

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