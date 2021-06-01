Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе планируют выплатить до 2023 года

01 июня 2021, 09:56

Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе планируют выплатить до 2023 года

Компенсации за жилье, разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе, должны полностью выплатить до 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в эфире телеканала «Украина 24».

Речь идет о жилье на подконтрольной украинскому правительству территории. В местные органы власти собственникам нужно сдать пакет документов.

«Для того, чтобы получить компенсацию за полностью разрушенное жилье, лица, являющиеся собственниками этого жилья, должны обратиться в местный орган власти. Как правило, это военно-гражданская администрация. Обращаться нужно с соответствующим заявлением, к заявлению прилагается ряд документов, в частности копия паспорта, копия индивидуального налогового номера, а также документы, подтверждающие собственность на этот объект жилищного фонда», – пояснил Замлинский.

Он также рассказал, как определяется сумма компенсации за жилье.

«Недавно Минрегионстрой пересмотрел опосредованную стоимость построенного жилья в сторону увеличения. Эти величины также принимаются во внимание, когда комиссия рассматривает вопрос о компенсации гражданам Украины за разрушенное жилье. Конечно, сумма компенсации также определяется на основе этих нормативов. Хочу отметить, что максимальная сумма средств, которая может быть получена за разрушенное жилье, составляет 300 тыс. грн», – сказал первый замглавы Минреинтеграции.

2 сентября 2020 года Кабмин принял постановление №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».

Сначала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 110 украинцам, которые потеряли жилье из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, на общую сумму 28,297 млн грн.

Читайте также:

Минреинтеграции выплатило первые в этом году 5,6 миллиона гривен компенсаций за разрушенное жилье на Донбассе

Еще по теме

Организации
Минреинтеграции
Прочее
Компенсация разрушенное жилье

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
09:24
«ЛНР» сообщила о 7 новых случаях коронавируса
23:51
Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая
22:25
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
18:55
История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет
11:33
«ДНР» откроет завтра свой КПВВ под Донецком
11:13
«ДНР» заявила о 117 новых случаях COVID-19 и 23 смертях
09:11
«ЛНР»: 44 заболевших и двое умерших от COVID-19
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
все новости
11:40
Рада установила День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ против Украины
11:20
Зеленский назвал возможные сроки и направления военной эскалации со стороны России
11:02
В Офисе президента надеются на «деолигархизацию» новостных служб телеканалов
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
10:24
В НАТО отреагировали на развертывание Россией дополнительных войск на западной границе
09:56
Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе планируют выплатить до 2023 года
09:31
На Донетчине завершили ремонт моста на дороге в объезд неподконтрольных территорий
09:14
Еще 17 смертей от коронавируса зафиксировали в Донецкой области
09:03
Зеленский рассказал о новом формате переговоров по Донбассу и украинском плане «Б» по НАТО
08:28
Штаб ООС: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
08:06
Более 2 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
23:50
Новая порция «пленок Медведчука» от Bihus.Info подтвердила его участие в покупке угля из ОРДЛО с одобрения Порошенко
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:28
На Луганщине выплатят 1,8 млн гривен компенсации за разрушенное жилье
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
все новости
ВИДЕО
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция