Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе планируют выплатить до 2023 года

Компенсации за жилье, разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе, должны полностью выплатить до 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в эфире телеканала «Украина 24».



Речь идет о жилье на подконтрольной украинскому правительству территории. В местные органы власти собственникам нужно сдать пакет документов.



«Для того, чтобы получить компенсацию за полностью разрушенное жилье, лица, являющиеся собственниками этого жилья, должны обратиться в местный орган власти. Как правило, это военно-гражданская администрация. Обращаться нужно с соответствующим заявлением, к заявлению прилагается ряд документов, в частности копия паспорта, копия индивидуального налогового номера, а также документы, подтверждающие собственность на этот объект жилищного фонда», – пояснил Замлинский.



Он также рассказал, как определяется сумма компенсации за жилье.



«Недавно Минрегионстрой пересмотрел опосредованную стоимость построенного жилья в сторону увеличения. Эти величины также принимаются во внимание, когда комиссия рассматривает вопрос о компенсации гражданам Украины за разрушенное жилье. Конечно, сумма компенсации также определяется на основе этих нормативов. Хочу отметить, что максимальная сумма средств, которая может быть получена за разрушенное жилье, составляет 300 тыс. грн», – сказал первый замглавы Минреинтеграции.

2 сентября 2020 года Кабмин принял постановление №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации».



Сначала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 110 украинцам, которые потеряли жилье из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, на общую сумму 28,297 млн грн.