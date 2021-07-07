Шестой поджог с начала года: В поселке под Мариуполем орудует серийный поджигатель

В поселке Андреевка вблизи Мариуполя сегодня ночью неизвестные пытались поджечь дом. Как выяснилось, что это уже шестой случай поджога в поселке с начала года, передает 0629.



В полиции Донецкой области сообщили, что информация о поджоге дома поступила от жительницы Андреевки около 2:45 ночи.



Женщина рассказала, что услышала шум и вышла во двор. Она увидела, что окно в ее доме разбито, горит жалюзи и занавеска. Пожар ей удалось потушить самостоятельно.



На месте полицейские установили, что причина пожара – умышленный поджог. Кто-то бросил в окно предмет с зажигательным веществом и убежал.



По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.



По данным полиции, с начала года в Андреевке зафиксировано уже шесть пожаров в заброшенных и жилых помещениях, причиной которых является поджог. Правоохранители разыскивают причастных к пожарам.



«Никто не знает, как вычислить поджигателя. Это настоящая беда в поселке», – рассказал местный житель Сергей. Он говорит, что поджоги начались примерно с зимы, но вначале никто их не увязывал между собой. Сначала сгорело здание заброшенной аптеки, потом другие заброшенные и нежилые дома. Далее неизвестный поджег летнюю кухню в жилом доме пенсионерки.



«Самое страшное, что он возвращается. Один дом поджигали два раза. Как будто бы хотели, чтобы он сгорел дотла», – говорит мужчина.



Он поясняет, что между пострадавшими нет никакой связи и поэтому подозревает, что поджигатель – просто психически нездоров. В то же время местные жители настаивают, что вызывает пожарных один и тот же человек, и это выглядит очень подозрительно.