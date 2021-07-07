Непогода в Мариупольском районе: Затопило приусадебные участки и базы отдыха

Из-за сильных ливней в окрестностях Мариуполя затопило 32 приусадебных участка, 13 частных домовладений, две базы отдыха и два цеха ПАО ММК «Азовсталь». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области.



Уточняется, что из-за увеличения объема сброса воды из Старокрымского водохранилища поднялся уровень воды в реке Кальчик. В результате затопило 32 приусадебных участка садового общества «Метеор».



«При обследовании подтопленной территории спасателями Главного управления были спасены 5 человек. На месте происшествия создан штаб по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, направлено мобильно-оперативная группа для осуществления мониторинга обстановки и прогнозирований развития ситуации», — говорится в сообщении.



В целом за сутки спасатели откачали более 2000 м куб дождевой воды.



В ГСЧС отметили, что в течение дня 7 июля в регионе ожидается дождь, местами град, грозы, при грозах шквалы восточного ветра 15-20 м / с.