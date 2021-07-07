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Украинская делегация в ТКГ призвала Россию ускорить подготовку к освобождению пленных

07 июля 2021, 19:38

Украинская делегация в ТКГ призвала Россию ускорить подготовку к освобождению пленных

Представители Украины и ОБСЕ в ТКГ призвали российскую сторону ускорить процесс подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщили в украинской делегации.

«Украинская делегация и недавно назначенная модератор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, украинская сторона снова обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.

Также были направлены ноты в ОБСЕ о нарушениях режима тишины боевиками и потерями со стороны Украины.

В украинской делегации отметили, что российская сторона снова заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19-ти участков, согласованных летом 2020 году.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова озвучила свежие данные об удерживаемых лицах на Донбассе. По ее словам, в украинском списке на обмен сегодня 285 имен, среди которых 44 военнослужащих.

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