Денисова: Украина запрашивает для обмена 285 человек

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова озвучила свежие данные об удерживаемых лицах на Донбассе. В эфире «Громадського радіо» она рассказала, что в украинском списке на обмен сегодня 285 имен, среди которых 44 военнослужащих.



«Почти все они подтверждены», – сказала омбудсвумен.



Представители незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» подали список из 90 человек. По словам Денисовой, из них украинская сторона подтвердила 15 человек.



«Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, я имею в виду обмен «всех на всех», это означает всех установленных на всех установленных», – пояснила Денисова.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что Украина просит вернуть около 100 человек в рамках обмена пленными с неподконтрольными правительству районами Донецкой и Луганской областей. Большинство из них – военнослужащие.