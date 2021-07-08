Еще 617 случаев коронавируса выявили в Украине

За среду, 7 июля, в Украине выявили 617 случаев заражения коронавирусом, что на 7 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 666 человек, а 33 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 239 591 человека. Из них выздоровели 2 175 225 пациентов, а 52 560 человек умерли.



Вчера провели 40 893 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.