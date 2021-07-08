На Донбассе украинский военный получил ранения в результате обстрела

Военнослужащий получил ранение во время боевых действий на Донбассе в четверг, 8 июля, в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Восток».



«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение», — говорится в сообщении.



Отмечается, что раненый госпитализирован, его состояние удовлетворительное.



Об обстреле сообщено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



В ОБСЕ сегодня заявили о росте числа нарушений «режима тишины» на Донбассе.