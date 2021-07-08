В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе

Ситуация с безопасностью на Донбассе за последние недели ухудшилась. Об этом заявила специальная представительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам очередного заседания ТКГ.



«В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их», — отмечается в сообщении Грау.



Она также обратила внимание на сообщения СММ ОБСЕ об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования наблюдателей.



«Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня», — подчеркнула спецпредставительница.



По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании «так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств».