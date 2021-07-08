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Зеленский ветировал закон о ключевой роли международных экспертов в отборе судей

08 июля 2021, 17:30

Зеленский ветировал закон о ключевой роли международных экспертов в отборе судей

Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой законопроект № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщается в карточке документа на сайте парламента.

Как пояснил «Интерфакс-Украина» глава подкомитета по вопросам ЕСПЧ Роман Бабий, Зеленский отклонил закон из-за «частично конкурирующих между собой правок: № 453, которая дает международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и № 409, согласно которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов».

Уже в пятницу на заседании комитета по вопросам правовой политики депутаты планируют сформулировать обновленный текст поправки. «Надеемся, что после этого удастся еще раз рассмотреть законопроект в сессионном зале уже во вторник или среду», — добавил Бабий.

Верховная Рада 29 июня приняла закон о возобновлении работы ВККС. Документ определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена комиссии. Депутаты при этом утвердили поправки, рекомендованные Венецианской комиссией, которые предусматривают, что во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос принадлежит международным экспертам. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей.

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