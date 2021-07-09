«ЛНР» отменила работу детских лагерей и ужесточила контроль за соблюдением антиковидных правил

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории отменена работа детский загородных лагерей из-за ситуации с COVID-19. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия», говорится на сайте «правительства ЛНР».



Также было отмечено, что в связи с эпидемической ситуацией на сегодняшний день требуется ужесточение контроля за соблюдением требований «комиссии».



В связи с этим «МВД» и «Минздраву» разрешили приостанавливать деятельность на срок до 90 суток субъектов хозяйствования всех форм собственности, если более двух раз было выявлено, что они не соблюдают антиковидные требования.