МОЗ: Вакцинированные CoronaVac могут получить международное свидетельство

Вакцинация препаратом от коронавируса CoronaVac даст возможность украинцам получить международное свидетельство. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Этот документ соответствует международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у семейного врача, передает Telegram-канал министерства здравоохранения Коронавирус_инфо.



Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что наши политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.



«В настоящее время МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу – условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом – доступна на онлайн карте МИД Украины», – говорится в сообщении.

По данным медицинского сервиса Helsi.me, граждане Украины, которые получили две дозы прививки от коронавируса вакциной CoronaVac и имеют международное свидетельство, в настоящее время могут посетить 10 стран.