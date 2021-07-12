174 случая заражения коронавирусом выявили в Украине за день

За воскесенье, 11 июля, в Украине выявили 174 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 236 человек, а 7 умерли.
Об этом сообщило министерство здравоохранения.
За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 241 217 человек. Из них выздоровели 2 177 529 пациентов, а 52 604 человека умерли.
Вчера провели 16 685 тестирований.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.