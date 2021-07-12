174 случая заражения коронавирусом выявили в Украине за день

За воскесенье, 11 июля, в Украине выявили 174 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 236 человек, а 7 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 241 217 человек. Из них выздоровели 2 177 529 пациентов, а 52 604 человека умерли.



Вчера провели 16 685 тестирований.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.