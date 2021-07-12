Зеленский обсудил с президентом Германии ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в ходе рабочей поездки в Германию.



Как сообщает пресс-служба главы государства, лидеры стран уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины. Владимир Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.



Также президенты говорили о стремлении Украины стать членом Европейского Союза и НАТО и о путях реализации этой цели. Стороны обменялись мнениями относительно прогресса в реализации ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.



Отдельно Владимир Зеленский рассказал федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте как о таком, что обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине.



В свою очередь, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что этот закон «должен обеспечить больше прозрачности и улучшить бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут в большей степени заинтересованы инвестировать в Украину».



Также президенты обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 в Украине, в частности, помощь в обеспечении вакцинами населения Украины.

Читайте также: Зеленский встретился с возможным преемником Меркель на посту канцлера