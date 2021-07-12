Меркель: Украина должна остаться транзитером газа после запуска «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска «Северного потока – 2». Об этом она сказала на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«И в будущем для нас Украина остается транзитной страной для газа. Даже в том случае, когда будет завершено строительство "Северного потока – 2"», – отметила Меркель.



Она подчеркнула, что с украинской стороны «есть большое опасение, и мы эту тему будем обуждать».



«И это тоже будет играть роль во время моего визита в Соединенные Штаты, потому что США тоже считают это очень существенным», – сказала Меркель.



Она добавила, что Германия и дальше будет помогать Украине в отношениях с ЕС и в экономическом развитии.