Зеленский: Проект кластеров по реализации Минских соглашений не приняла только Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой темой переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель станет мирное урегулирование ситуации на Донбассе. В этой связи он отметил немецко-французский проект кластеров по реализации Минских соглашений.



«Ключевой темой является вопрос мирного урегулирования на Донбассе. Я хочу еще раз поблагодарить на неизменную поддержку Нормандского формата со стороны госпожи Меркель и со стороны Франции – президента Макрона. Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая и французская стороны – "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Украина поддержала этот проект», – сказал Зеленский на совместном брифинге с немецким канцлером Ангелой Меркель.



По его словам, документ о кластерах пока не одобрила только российская сторона.



«Он находится в Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцептировала эти шаги по завершению войны на Донбассе», – заявил президент Украины.



Он добавил, что «страны-партнеры Украины должны оказывать давление на Россию для того, чтобы состоялась встреча в Нормандском формате, закончилась война на Донбассе, а также Украине были возвращены временно оккупированные Россией территории».

24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, где раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.



Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что кластеры по реализации Минских соглашений, предложенные Францией и Германией, обговариваются как «попытка реанимации» мирных договоренностей.