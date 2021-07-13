Около 500 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 12 июля, в Украине выявили 481 случай заражения коронавирусом, что на 307 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 750 человек, а 36 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 241 698 человек. Из них выздоровели 2 178 279 пациентов, а 52 640 человек умерли.



Вчера провели 41 120 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.