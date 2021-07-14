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Кабмин повысил пенсии бывшим военным и правоохранителям на фоне их акции протеста

14 июля 2021, 13:49

Кабмин повысил пенсии бывшим военным и правоохранителям на фоне их акции протеста

Кабинет министров на заседании в среду принял решение о повышении пенсий бывшим военным и правоохранителям. Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что из-за несовершенства законодательства с 2018 года большое количество военных пенсионеров не получало индексаций.

«Создался дисбаланс в то время, когда военные не получали, а другие граждане попадали под индексацию. Для исправления ситуации правительсво принимает решение об установлении ежемесячных доплат», – сказал Шмыгаль.

По его словам, дополнительные средства будут получать почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров.

Согласно решению Кабмина, на повышение пенсий бывшим военным и правоохранителям выделяется 5,3 млрд грн.

С 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам. Минимальная пенсионная выплата для них составит 3854 грн.

Кроме того, для участников боевых действий минимальная пенсия увеличивается до 3893 грн.

Сегодня под стены Верховной Рады и здания правительства пенсионеры-силовики вышли на акцию протеста с требованием провести индексацию пенсий. Денис Шмыгаль отреагировал на это и поручил замминистра социальной политики прямо во время заседания Кабмина выйти к протестующим.

«В связи с тем, что сегодня как раз возле Кабинета министров есть военные пенсионеры, поручаю покинуть заседание заместителю министра социальной политики, выйти к людям, разъяснить действия правительства и дать гарантии, что они будут полностью обеспечены пенсионными выплатами в надлежащем размере», – сказал премьер-министр.

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