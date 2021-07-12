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Бывшим военным и правоохранителям хотят добавить по 2000 гривен к пенсии: Подробности

12 июля 2021, 22:46

Бывшим военным и правоохранителям хотят добавить по 2000 гривен к пенсии: Подробности

Министерством по вопросам социальной политики разработан проект постановления о повышении пенсий для военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности предлагается с 1 июля 2021 года:

– повысить на 2000 гривен пенсии военнослужащим, которые назначены до 1 марта 2018 года;

– выплачивать все пенсии военнослужащим в размере не менее 3854 гривен;

– повысить минимальную пенсионную выплату для участников боевых действий со 165% процентов до 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

«Это решение направлено на поэтапное уменьшение диспропорции в размерах их пенсий до принятия Верховной Радой Украины законодательных актов по пенсионному обеспечению военнослужащих», – отмечают в Минсоцполитики.

В ведомстве напомнили, что в связи с изменениями, внесенными в 2017 году в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. В этой связи правительство в январе 2021 подало в Верховную Раду законопроект №4668 о восстановлении индексации пенсий для военнослужащих. На сайте парламента указано, что документ включен в повестку дня и ожидает рассмотрения с конца апреля.

«Кроме того, пенсии для бывших милиционеров рассчитаны из денежного обеспечения по состоянию на 1 января 2016 года, а для военнослужащих – из денежного обеспечения на 1 марта 2018 года. Разница между вновь назначенными пенсиями и пенсиями, назначенными до 2018 года, составляет почти два раза», – констатировали в Минсоцполитики.

Как отмечается, в Верховной Раде в первом чтении принят законопроект №2141, которым в частности предусматривается урегулировать вопросы перерасчета пенсии из денежного обеспечения.

Когда планируется вынести на рассмотрение правительства проект постановления о повышении пенсий военнослужащим и правоохранителям – в министерстве не сообщили.

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