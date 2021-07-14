КСУ признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка

Большая палата Конституционного суда вынесла решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает ZN.UA.



Суд признал, что языковой закон является конституционным.



Постоянная представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря отметила, что авторы представления ссылались на его неконституционность как в части отдельных положений по содержанию, так и на существенные нарушения Верховной Радой норм Регламента при его принятии.



Народные депутаты парламента восьмого созыва подали в КСУ представление о конституционности языкового закона еще летом 2019 года. Уполномоченными авторов являлись члены фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков и Вадим Новинский.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла во втором чтении и в целом закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которому украинский язык утвержден как основной в функционировании в госучреждениях и обществе. За закон проголосовали 278 депутатов. Против принятия закона выступили фракции «Оппозиционный блок» и «Відродження», которые после голосования заблокировали подписание законопроекта.



14 мая Рада отклонила соответствующее постановление, закон подписал пятый президент Петр Порошенко, и он вступил в силу.



Подробно о содержании языкового закона читайте здесь.