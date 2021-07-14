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Верховная Рада облегчила выплату кредитов для переселенцев

14 июля 2021, 16:35

Верховная Рада облегчила выплату кредитов для переселенцев

Верховная Рада приняла законопроект №2329, который предусматривает освобождение внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств. Документ поддержали 339 народных депутатов.

Законом предусматривается освобождение внутренне перемещенных лиц, которые покинули свое место жительства на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, территории проведения АТО / ООС, от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа.

Согласно документу, общая сумма процентов по кредитному договору и / или договору займа, должником по которому является внутренне перемещенное лицо, которое в период после 20 февраля 2014 года покинуло свое место жительства на указанных выше территориях, не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение переселенцем обязательств по кредитному договору и / или договору займа не начисляется неустойка (штраф, пеня), не применяются индекс инфляции за все время просрочки исполнения денежного обязательства и проценты годовых от просроченной суммы, не применяются другие финансовые санкции.

В то же время кредиторы обязаны осуществить перерасчет задолженности по кредитному договору и / или договору займа в семидневный срок со дня поступления письменного обращения от внутренне перемещенного лица.

Нормы закона не распространяются на внутренне перемещенных лиц, кредиторы которых докажут наличие у них по состоянию на 14 апреля 2014 года просрочку уплаты основного долга и / или процентов, а также переселенцев, получивших кредит, заем после 14 апреля 2014 года.

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