Зеленский подписал закон, который разблокирует доступ к кредитованию жителей зоны АТО/ООС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет запрет на штрафы по новым кредитам для граждан в зоне АТО/ООС, а также запрет взысканий на залоговую недвижимость по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года.



Как сообщает пресс-служба главы государства, подписанный закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» для восстановления законных прав и свобод граждан относительно управления собственным имуществом и получения кредитных услуг» № 1451-IX, принятый Верховной Радой 19 мая, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



«Документ отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украины, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно указанных населенных пунктов). Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов», – пояснили в Офисе президента.



То есть украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая текущего года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.



Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, которая принадлежит гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.



Таким образом останется в силе запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.



В Офисе президента подчеркивают, что это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но вместе с тем упростит доступ гражданам, владеющим недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию. Прежде всего, речь идет о государственных программах «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступная ипотека 7%» на равных условиях со всеми гражданами Украины.