Гайдай рассказал, когда запустят первые троллейбусы между Северодонецком и Лисичанском

Первые троллейбусы из Северодонецка до железнодорожного вокзала Лисичанска начнут курсировать в октябре текущего года. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает телеканал «СТВ».



«Мы ставили четкие условия, что это будут троллейбусы с автономным ходом с запасом до 30 км, потому что у нас есть железнодорожные пути, где нужно просто проезжать, опуская тралы», – сказал Гайдай.



По его словам, троллейбусы будут приобретать у компании-производителя, которая находится в Днепре. На маршрут закупят три новых троллейбуса с пандусами и кондиционерами. Если их не хватит – приобретут еще.



От Северодонецка до ж/д вокзала Лисичанска – это первый участок, строительство других линий продолжат в 2022 году.



«Уже за зиму мы закончим проектно-сметную документацию. Второй участок – по Лисичанску, и в конце третий – это Рубежное – Северодонецк. Тогда мы уже сделаем круг и обнародуем маршрут», – добавил глава Луганской ОГА.

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