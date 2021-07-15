КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом будет закрыт еще месяц

Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом будет закрыт на ремонт до середины августа. Об этом сообщает Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы Украины.



«По решению Херсонской областной государственной администрации работа контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращена в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ до 15 августа 2021 года», – говорится в сообщении.



На админгранице с Крымом в штатном режиме продолжают работать КПВВ «Каланчак» и «Чонгар».

КПВВ «Чаплинка» закрыт на ремонт с 7 июня. Предполагалось, что он займет две недели, но работы затянулись.