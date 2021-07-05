На Херсонщине вакцинировали десять человек из Крыма

Десять граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, вакцинировались от COVID-19 в пунктах прививки Херсонской области. Об этом в ответе на запрос «Радио Свобода» сообщили в департаменте здоровья Херсонской ОГА.



«Сейчас получили прививки десять граждан, проживающих на временно оккупированной территории, из них семь человек — в амбулатории города Геническ, один — амбулатории поселка городского типа Каланчак, один — поликлинике № 1 КНП» Херсонская городская клиническая больница имени Е. Е. Карабелеша " , один — КНП «Херсонская городская клиническая больница имени О. С. Лучанського», — говорится в сообщении.



Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и хотят сделать прививку на подконтрольных Украины территориях, должны обратиться в указанных пунктов прививки вместе с паспортными данными и индивидуальным идентификационным номером.



Данные о вакцинированных лиц, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым, вносятся во внутриукраинскую базу — электронную систему здравоохранения, отметили в Херсонской ОГА. При получении двух инъекций препарата они также получат международное свидетельство о вакцинации.



Кабинет министров Украины в начале января поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и материковой частью Украины пункты, где будут проводиться экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

По состоянию на 1 июля, с начала прививочной кампании для жителей неподконтрольной части Донецкой области вакцину от коронавируса получил пока только один желающий. В Луганской области, где КПВВ «Станица Луганска» работает каждый день и выше поток людей, от ковида вакцинировались уже порядка 500 человек.

