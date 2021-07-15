Рада предварительно одобрила введение электронной регистрации места жительства

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 5463, который вводит электронную регистрацию места проживания для украинцев. За документ проголосовал 251 народный депутат на внеочередном заседании парламента в четверг.



Законопроект предлагает регистрировать или декларировать место проживания онлайн с помощью государственного портала «Дія».



В частности, предусмотрено, что место проживания будет декларироваться в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежития, военные части, специализированные социальные учреждения, стационарные социально-медицинские учреждения и т.п.).

Место жительства будет регистрироваться в:

жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации;

служебном жилье.

Кроме того, законопроект закрепляет право собственника жилья отменить задекларированное/зарегистрированное место жительства третьих лиц в жилье по указанным в законе основаниям без решения суда.



Документом предусмотрено, что в случае декларирования или регистрации места жительства по заявлению или декларации, поданному в электронной форме, взятие на воинский учет, снятие с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов будет осуществляться через единую информационную систему МВД в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.