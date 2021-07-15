Рада предварительно одобрила введение электронной регистрации места жительства

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 5463, который вводит электронную регистрацию места проживания для украинцев. За документ проголосовал 251 народный депутат на внеочередном заседании парламента в четверг.
Законопроект предлагает регистрировать или декларировать место проживания онлайн с помощью государственного портала «Дія».
В частности, предусмотрено, что место проживания будет декларироваться в:
Место жительства будет регистрироваться в:
Кроме того, законопроект закрепляет право собственника жилья отменить задекларированное/зарегистрированное место жительства третьих лиц в жилье по указанным в законе основаниям без решения суда.
Документом предусмотрено, что в случае декларирования или регистрации места жительства по заявлению или декларации, поданному в электронной форме, взятие на воинский учет, снятие с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов будет осуществляться через единую информационную систему МВД в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.