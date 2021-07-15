16 июля вступят в силу новые нормы языкового закона: Что изменится

В пятницу, 16 июля, вступают в силу очередные нормы Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».



Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пояснил на своей Facebook-странице, что изменится:

все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на украинском языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применения негосударственного языка требует творческий замысел организатора. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом;

объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на украинском языке. Использование других языков допускается, если текст на другом языке будет не более по объему и шрифтом, чем текст на государственном языке;

все спектакли на негосударственном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на украинский язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;

вся информация в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на государственном языке;

языком туристического и экскурсионного обслуживания является украинский. На другом языке может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;

языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы на иностранном языке должны быть дублированы или озвучены на украинский язык. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей;

украинские издатели обязаны издавать на государственном языке не менее 50% книг в течение года. Доля украинских книг в каждом книжном магазине должна составлять не менее 50%.

Также с 16 июля начинается регистрация на экзамен на уровень владения украинским языком для госслужащих и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.