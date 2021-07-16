Кулеба призвал ОБСЕ добиться освобождения журналиста Есипенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с представительницей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Во время встречи Кулеба поднял тему состояния свободы слова на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Он призвал представительницу ОБСЕ максимально использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно арестованных Россией журналистов.



В частности, речь шла о журналисте «Радио Свобода» Владиславе Есипенко, который был незаконно арестован и подвергнут пыткам в Крыму. Кулеба призвал ОБСЕ приложить все усилия для его освобождения.