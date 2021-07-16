РБК: Российских военных обязали изучить статью Путина об Украине

Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в Минобороны.



По словам собеседника агентства, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников в Украине, статья Путина вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.



Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. По словам собеседника РБК, существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов.



Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.



Путин пишет, что современная Украина «в зна­чи­тельной степени создавалась за счет истори­ческой Рос­сии». В подтверждение своих слов он предложил сравнить, «какие земли воссоединились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза».