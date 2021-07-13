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Зеленский отреагировал на статью Путина: Некоторые вещи мы могли бы обсудить при встрече

Обновлено
13 июля 2021, 12:18

Зеленский отреагировал на статью Путина: Некоторые вещи мы могли бы обсудить при встрече

Президент Владимир Зеленский во время интервью телеканалам на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика» прокомментировал написание президентом России Владимиром Путиным статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Если президент РФ уже начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем. Вот в этом направлении я поддерживаю такое решение», — пошутил Зеленский, комментируя факт публикации украиноязычного перевода статьи Путина на сайте Кремля.

При этом украинский лидер признался, что у него не было времени прочитать статью полностью, но он ознакомился с ней частично. Зеленский оценил объем проделанной работы. «Действительно президент РФ потратил много времени. <...> Могу только позавидовать, что президент такой большой страны может себе позволить потратить столько времени на такой объем работы», — подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что его встреча с Путиным до сих пор не состоялась. «Что-то не хватает времени [провести встречу] у президента России. Я не знаю, на что он тратит время, но теперь вижу результат», — добавил он.

«Важно, что некоторые вещи, о которых он написал, мы могли бы проговорить. Я бы дал ему много материала, которым можно воспользоваться в будущей статье», — отметил Зеленский.

Комментируя озвученный Путиным тезис о том, что «русские и украинцы — один народ», Зеленский сказал: «Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом во Второй мировой войне и сколько было потеряно жизней украинцев. <...> Мне кажется, это не по-братски так поступать. Больше похоже на историю Каина и Авеля».

Зеленский также пообещал ознакомиться со статьей Путина детально и подумать, какой можно дать ответ. 

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