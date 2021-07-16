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У Байдена и Меркель возникли разногласия по поводу «Северного потока 2»

16 июля 2021, 08:36

У Байдена и Меркель возникли разногласия по поводу «Северного потока 2»

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в Вашингтоне обменялись мнениями по поводу проекта газопровода «Северный поток 2». По словам Байдена, они согласились с Меркель в том, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны. Меркель отметила, что у ФРГ и США есть разные мнения по поводу «Северного потока 2». Об этом пишет «Интерфакс».

Байден заявил, что выразил Меркель опасения из-за этого газопровода.

«Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям», — сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с Меркель в Вашингтоне.

Канцлер ФРГ заявила, что «Северный поток 2» — это «дополнительный проект», и он не должен стать заменой транзиту газа через Украину.

«Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа», — заявила она на пресс-конференции.

По словам Меркель, Германия будет действовать, «если Россия будет лишать Украину права на транзит». Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, канцлер пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии Евросоюза. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с украинским конфликтом.

«Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с «Северным потоком 2» — ИФ), — добавила она.

При этом Меркель констатировала, что у них с Байденом «разные оценки по поводу сути этого проекта».

Байден, комментируя тему «Северного потока 2», заявил, что США и ФРГ — друзья, а друзья, по его словам, «могут себе позволить не соглашаться друг с другом».

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. «Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет «Северный поток 2», Байден ответил: «Посмотрим».

Администрация США выступает против реализации «Северного потока 2» и ввела ряд санкций против этого проекта.

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает с Германией меры, с помощью которых возможно предотвратить использование газопровода «Северный поток 2» в целях принуждения или шантажа. Кроме того, по словам Блинкена, Вашингтон и Берлин рассматривают действия по обеспечению «экономической и стратегической защиты таких стран, как Украина».

В конце мая администрация Байдена ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Это решение встретили критикой ряд политиков внутри США, а также власти Украины. Меркель заявляла, что администрация США сделала шаг навстречу Германии, решив отказаться от жестких мер против проекта газопровода «Северный поток 2».

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