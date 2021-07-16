«ДНР» заявила о 217 заболевших и 11 умерших от COVID-19

В отдельных районах Донецкой области зафиксировано 217 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме того, умерли 11 заболевших ранее.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 45 378 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 39 097 человек выздоровели, летальных случаев — 3427.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

За четверг, 15 июля, в Украине выявили 737 случаев заражения коронавирусом, что на 114 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 616 человек, а 17 умерли.