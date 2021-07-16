В Украине началось тестирование онлайн-идентификации для переселенцев и жителей ОРДЛО

Механизм удаленной идентификации для внутренне перемещенных лиц и жителей оккупированных территорий уже проходит тестирование. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук, передает пресс-служба ведомства.



Она рассказала в ходе встречи с представительницей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг об инициативе Минреинтеграции о введении удаленной идентификации получателей пенсий и социальных выплат.



По словам Драганчук, такая идентификация будет осуществляться путем авторизации получателя в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»).



«Эта инициатива имеет особую актуальность в условиях блокирования дорожных коридоров напротив контрольных пунктов въезда-выезда вооруженными формированиями и оккупационными администрациями РФ и карантинных мероприятий, поскольку это ограничивает права и возможности ВПЛ и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Сейчас Министерством цифровой трансформации Украины разработан механизм по использованию гражданами удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія ID", и он уже проходит тестирование в рамках реализации экспериментального проекта», – рассказала заместительница министра.



Во время встречи также обсуждалсиь вопросы расселения мест компактного проживания переселенцев, выплаты пенсий и других социальных выплат гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях.