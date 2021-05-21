Идентификацию онлайн для пенсионеров-ВПЛ могут запустить до конца года: Подробности

Процедура идентификации онлайн для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц может заработать уже до конца текущего года. Об этом сообщила юристка по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова в интервью «Украинскому радио».



«Этот вопрос мы начали поднимать, как только начался карантин и мы увидели, что есть такая программа, как "Вдома", которая уже сделана, и есть действительно возможность идентифицировать, что это живой человек. Потому что если кто-то уже устанавливал данное приложение, то знает, что это не просто фотография, а человеку нужно повернуться туда-сюда, то есть уже наработан алгоритм», – рассказала Одинцова.



Она отметила, что правозащитники давно поднимали вопрос о маломобильных гражданах, которые остаются на временно неподконтрольных территориях и не могут ездить через линию соприкосновения. Кроме того, онлайн-идентификация могла бы использоваться не только для них.



«Это может быть удобно и для граждан, которые живут за границей и получают пенсию. Эта формула может заработать для всех. Мы все-таки двигаемся в сторону цифровой трансформации, чтобы все было диджитализировано. Поэтому как раз это первый шаг», – добавила юристка.



По ее словам, на данный момент есть информация, что онлайн-идентификация заработает скорее всего до конца этого года. Есть соответствующий план развития министерства цифровой трансформации, в котором одним из пунктов является введение онлайн-идентификации граждан, которые проживают на временно неподконтрольных территориях.



«Это даст нам возможность вообще снять нагрузку в будущем, когда откроются КПВВ. Потому что 60% тех, кто курсировали через КПВВ, – это пенсионеры. А если будет введен этот механизм, они будут приезжать, только чтобы снять деньги в какой-то момент. Но они не будут заложниками того, что им нужно приезжать в Пенсионный фонд, и его тоже это разгрузит», – считает Одинцова.



Она пояснила, как может работать онлайн-идентификация: «Через приложение "Дія" даете заявление о том, что нужно провести идентификацию. Насколько я знаю, идентификация будет действовать или через банк, или через цифровую подпись. Идет заявление в Пенсионный фонд, они просматривают, что действительно вы есть по списку и нужно провести идентификацию. И потом уже включается режим проведения идентификации – после того, как ваше заявление будет подверждено».



Правозащитница напомнила, что сейчас все документы по вопросам пенсионного обеспечения можно подать в Пенсионный фонд онлайн через его сайт услуг.