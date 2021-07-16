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«Внешнее управление Украиной – это проекция россиян». Американский дипломат ответил России

16 июля 2021, 17:57

«Внешнее управление Украиной – это проекция россиян». Американский дипломат ответил России

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент прокомментировал заявления российского руководства о внешнем управлении Украиной со стороны Запада. Он назвал это проекцией россиянами своих собственных действий.

«Это проекция. Часто бывает, что россияне проецируют и обвиняют других в том, что они делают сами. Внешний контроль – это цель Путина с Медведчуком, раньше это было с Януковичем, есть целый список», – отметил Джордж Кент во время брифинга в ходе рабочей поездки на Донбасс.

Он подчеркнул, что США не поддерживают такой подход.

«Это российский кремлевский вариант, это не наш вариант. Мы поддерживаем украинский народ, мы хотим, чтобы Украина была успешной страной», – сказал Джордж Кент.

По его словам, это не является целью президента России Владимира Путина, потому что он говорил недавно, что не считает Украину другой страной и украинцев – другим народом.

«То есть я бы сказал, что когда они так говорят (о внешнем управлении – Ред.) – то это то, что они делают. А мы действуем честно, прозрачно, по-другому», – заключил американский дипломат.

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